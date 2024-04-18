"Мне будет легче": Гвоздик отреагировал на появление Бенавидеса на публике в нетрезвом виде

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о своем сопернике Давиде Бенавидесе, который появился на боксерском шоу и дал комментарий DAZN в нетрезвом виде.

По словам украинского боксера, его не интересует, чем занимается его соперник, и он не считает, что это особо повлияет на его подготовку.

DAZN knew what they were doing when they decided to interview

David Benavidez

😭😭😭#Boxing

🥊🥊🥊 pic.twitter.com/AFzDh6JOBA — Danny (@dantheboxingman) April 7, 2024

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"Я буду ждать лучшую версию Бенавидеса. Мы видели его пьяным на телевидении, но до боя остается больше двух месяцев. Возможно, он еще даже не начал тренировочный лагерь. Если у него есть время, чтобы повеселиться и расслабиться, то почему бы и нет? Порой люди выпивают, это не запрещено.

Это решать ему, но, возможно, его фанаты не хотят видеть Давида таким. Однако меня это не волнует. Если он продолжит пить и не будет тренироваться, то это идеально. Мне будет легче", - цитирует Гвоздика BoxingScene.

Бой Гвоздика с Бенавидесом за пояс временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе состоится 22 июня в Хьюстоне, штат Техас, США.

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