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"Мне будет легче": Гвоздик отреагировал на появление Бенавидеса на публике в нетрезвом виде

Украинский боксер оценил подготовку соперника к поединку.
Сегодня, 15:29
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о своем сопернике Давиде Бенавидесе, который появился на боксерском шоу и дал комментарий DAZN в нетрезвом виде.

По словам украинского боксера, его не интересует, чем занимается его соперник, и он не считает, что это особо повлияет на его подготовку.

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"Я буду ждать лучшую версию Бенавидеса. Мы видели его пьяным на телевидении, но до боя остается больше двух месяцев. Возможно, он еще даже не начал тренировочный лагерь. Если у него есть время, чтобы повеселиться и расслабиться, то почему бы и нет? Порой люди выпивают, это не запрещено.

Это решать ему, но, возможно, его фанаты не хотят видеть Давида таким. Однако меня это не волнует. Если он продолжит пить и не будет тренироваться, то это идеально. Мне будет легче", - цитирует Гвоздика BoxingScene.

Бой Гвоздика с Бенавидесом за пояс временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе состоится 22 июня в Хьюстоне, штат Техас, США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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