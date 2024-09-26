Гвоздик стал первым номером WBC в полутяжелом весе

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг лучших бойцов в полутяжелом дивизионе.

Первую позицию в списке занял бывший обладатель титула организации украинец Александр Гвоздик, который в своем последнем бою за титул временного чемпиона в июне этого года уступил единогласным решением судей Давиду Бенавидесу.

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Нынешним обладателем пояса организации в полутяжелом весе является россиянин Артур Бетербиев, выступающий под флагом Канады. 12 октября он встретится с соотечественником Дмитрием Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона.

Рейтинг WBC в полутяжелом весе:

Александр Гвоздик Альберт Рамирес Каллум Смит Энтони Ярд Конор Уоллес Робин Красники Дэн Азиз Ричард Ривьера Павел Степьен Рональд Гаврил

Ранее Гвоздик назвал виновника его поражения в бою против Бетербиева.

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