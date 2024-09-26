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Гвоздик стал первым номером WBC в полутяжелом весе

Украинский боксер поднялся на верхнюю строчку рейтинга.
Сегодня, 18:18
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг лучших бойцов в полутяжелом дивизионе.

Первую позицию в списке занял бывший обладатель титула организации украинец Александр Гвоздик, который в своем последнем бою за титул временного чемпиона в июне этого года уступил единогласным решением судей Давиду Бенавидесу.

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Нынешним обладателем пояса организации в полутяжелом весе является россиянин Артур Бетербиев, выступающий под флагом Канады. 12 октября он встретится с соотечественником Дмитрием Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона.

Рейтинг WBC в полутяжелом весе:

  1. Александр Гвоздик
  2. Альберт Рамирес
  3. Каллум Смит
  4. Энтони Ярд
  5. Конор Уоллес
  6. Робин Красники
  7. Дэн Азиз
  8. Ричард Ривьера
  9. Павел Степьен
  10. Рональд Гаврил

Ранее Гвоздик назвал виновника его поражения в бою против Бетербиева.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик WBC

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