Гвоздик стал первым номером WBC в полутяжелом весе
Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг лучших бойцов в полутяжелом дивизионе.
Первую позицию в списке занял бывший обладатель титула организации украинец Александр Гвоздик, который в своем последнем бою за титул временного чемпиона в июне этого года уступил единогласным решением судей Давиду Бенавидесу.
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Нынешним обладателем пояса организации в полутяжелом весе является россиянин Артур Бетербиев, выступающий под флагом Канады. 12 октября он встретится с соотечественником Дмитрием Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона.
Рейтинг WBC в полутяжелом весе:
- Александр Гвоздик
- Альберт Рамирес
- Каллум Смит
- Энтони Ярд
- Конор Уоллес
- Робин Красники
- Дэн Азиз
- Ричард Ривьера
- Павел Степьен
- Рональд Гаврил
Ранее Гвоздик назвал виновника его поражения в бою против Бетербиева.
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