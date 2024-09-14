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Гвоздик назвал виновника его поражения в бою против Бетербиева

Украинец провалил подготовку к чемпионскому поединку.
Сегодня, 12:12
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик / Getty Images
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился воспоминаниями о поединке против обладателя титулов WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева.

По словам украинца, он виноват, что не смог победить россиянина.

"В общем, он был готов лучше и в ту ночь он был лучше меня. По сути, здесь нет никаких оправданий. Почему так произошло? Во-первых, всю ответственность за это я беру только на себя. Я не хочу никого винить, что это Тедди Атлас мне что-то не дал. Я не справился, вот и все.

Если углубляться в детали, мне не понравилось, как мы провели физическую подготовку, которая, по моему мнению, вообще была ужасной. Вот так", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу UDSA Inside Athlete Stories.

В 2019 году Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде.

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