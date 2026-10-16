"Удары головой и по затылку": команду Дюбуа обвинили в нарушениях

Менеджер Фабио Уордли Майкл Офо обвинил Даниэля Дюбуа в нарушении правил во время первого боя и заявил, что его команда намерена усилить давление на официальных лиц перед реваншем.

Повторный поединок британских тяжеловесов состоится в субботу, 17 октября, на арене O2 в Лондоне. Их первая встреча прошла в мае и завершилась победой Дюбуа нокаутом в 11-м раунде. При этом британец дважды побывал в нокдауне в первых трех раундах.

Во время пресс-конференции перед реваншем Офо заявил, что в первом бою происходило немало эпизодов, которым не уделили должного внимания.

"Было много борьбы, напоминающей приемы из регби, много ударов головой, а также ударов по затылку. Поэтому мы собираемся оказывать серьезное давление, чтобы убедиться, что подобное не повторится", — сказал менеджер Уордли.

Офо также раскритиковал команду Дюбуа за поведение после первого поединка. По его словам, представители британца проявили неуважение к Уордли после его поражения.

Сам Дюбуа, его тренер Дон Чарльз и менеджер Риз Хан не стали вступать в перепалку с представителем соперника.

Несмотря на претензии команды Уордли, официальных решений о нарушениях правил в первом поединке не было.

Напоминаем, что Верхувен может встретиться на ринге с Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!