Промоутер рассказал, чего не хватало Джошуа в бою с Владимиром Кличком

Хирн рассказал, как британец улучшил себя в качестве боксера.

Известный промоутер Эдди Хирн вспомнил поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко.

По словам специалиста, британец значительно улучшился с момента боя, который прошел в 2017 году.

"Я смотрел спарринги Энтони в прошлом и некоторые его бои, например, когда он победил Кличко. Сейчас я понимаю, каким неопытным новичком был Эй Джей, когда дрался с Владимиром. Он был прямолинейным и просто горой мышц.

Сейчас он полноценный универсальный боец, но в супертяжелом весе это не имеет значения. Вы встречаетесь с большим панчером, и все может измениться", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко провели бой в 2017 году. Британец победил техническим нокаутом в 11 раунде. Этот бой стал последним в карьере украинца.

Ранее Джошуа назвал лучшего боксера планеты на данный момент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!