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Усик? Джошуа назвал лучшего боксера планеты на данный момент

Британец ответил на вопросы про бокс.
Вчера, 22:10
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа принял участие в забавной викторине.

Британец ответил на вопросы, выделив лучших боксеров в разных категориях.

— Лучший боксер Великобритании?
— Ник Болл.

— Лучший боксер США?
— Шакур Стивенсон.

— Лучший боксер Европы?
— Александр Усик.

— Лучший боксер планеты?
— Энтони Джошуа.

— Лучший молодой боксер?
— Рэймонд Форд.

— Лучший боксер в истории?
— Мухаммед Али.

— Лучшая арена для проведения боев?
— Стадион Уэмбли.

Ранее Джошуа рассказал про последствия поражения Усику.

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