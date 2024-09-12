Усик? Джошуа назвал лучшего боксера планеты на данный момент
Британец ответил на вопросы про бокс.
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа принял участие в забавной викторине.
Британец ответил на вопросы, выделив лучших боксеров в разных категориях.
— Лучший боксер Великобритании?
— Ник Болл.
— Лучший боксер США?
— Шакур Стивенсон.
— Лучший боксер Европы?
— Александр Усик.
— Лучший боксер планеты?
— Энтони Джошуа.
— Лучший молодой боксер?
— Рэймонд Форд.
— Лучший боксер в истории?
— Мухаммед Али.
— Лучшая арена для проведения боев?
— Стадион Уэмбли.
Ранее Джошуа рассказал про последствия поражения Усику.
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