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"Трудно, когда люди в тебя не верять": Джошуа рассказал про последствия поражения Усику

Британец отметил свой пусть после встречи с украинцем.
Сегодня, 17:17
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) рассказал о своем возвращении после поражений от чемпиона мира WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

По словам британца, он пережил большой стресс после противостояний с украинцем.

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"Мы начали со сложного периода после проигрыша абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Усику. Он стал авторитетным бойцом, авторитетным супертяжеловесом. Итак, после двух поражений от него, ты понимаешь, как это: ты всегда веришь в себя, но трудно, когда люди перестают верить в тебя.

На тебя сильно давят люди, которые говорят, что ты уже не тот же боец, так что тебе нужно вернуться и перестроиться. Я прошел через этот процесс перестройки, и если вы посмотрите на последовательность – я не говорю, что я побеждал чемпиона мира за чемпионом мира, – но чтобы выйти на бой за звание чемпиона мира, мне пришлось сделать определенные шаги. И каждый бой вел к этому, потому каждый бой был хорошим прогрессом", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Чисора предсказал исход боя Джошуа – Дюбуа.

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