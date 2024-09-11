Чисора предсказал исход боя Джошуа – Дюбуа

Британский ветеран Дерек Чисора поделился прогнозом на бой между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

По словам опытного бойца, Энтони нокаутирует своего оппонента.

"Все думают, что бой с Дюбуа будет легкой прогулкой, но я в этом сомневаюсь. Просто Даниэль изменился и Энтони это знает. Но нас ждет хороший поединок. Я не думаю, что он будет односторонним, нет.

Все закончится за шесть раундов. Джошуа должен остановить Дюбуа в пределах шести раундов. Просто Даниэля легко ударить", - приводит слова Чисоры talkSPORT.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Чисора сделал дерзкий прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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