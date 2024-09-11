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Чисора сделал дерзкий прогноз на реванш Усик - Фьюри

Британец верит в победу украинца.
Сегодня, 16:05
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора заявил, что Тайсон Фьюри досрочно проиграет в реванше с Александром Усиком.

По словам боксера, британец не сможет победить, ведь у него ухудшились отношения с его тренером Шугар Хиллом Стюардом.

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"В этот раз Усик остановит Фьюри. Отношения Тайсона с ШугарХиллом Стюардом умирают. Дело в том, что когда они были вместе раньше, то слушали друг друга.

Во время боя с Усиком в углу Тайсона все были в полной панике. Там не просто звучало много голосов, а они все паниковали. Они знали, что проигрывают бой, поэтому понимали, что должны начать что-то говорить, потому что Тайсон не слушал Шугар Хилла и не слушал своего папу", - сказал Чисора для talkSPORT.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Ранее Сондерс предсказал исход реванша Усик – Фьюри.

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