"Я поеду в тренировочный лагерь": Сондерс предсказал исход реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион второго среднего веса британец Билли Джо Сондерс поделился прогнозом на реванш между Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

По словам британца, он поможет Тайсону подготовиться, чтобы тот нокаутировал украинца.

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"Я не ищу ему оправданий, но знаю, что происходило тогда в лагере перед первым боем.

Я знаю, что когда дело доходило до спаррингов и других мелочей, то чего-то нахватало. Это нужно исправить. Тайсон попросил меня поехать с ним на тренировочный сбор. Поэтому сообщаю сейчас, что я поеду с ним.

Я верю, что Тайсон победит в следующем бою. Я верю, что он нокаутирует Усика", - приводит слова британца talkSPORT.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Ранее британец подсказал Фьюри, как победить Усика.

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