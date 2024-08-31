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Брэдли спрогнозировал победителя реванша Усик - Фьюри

Аналитик признал свою ошибку.
Сегодня, 11:54
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от предстоящего реванша между обладателем титулов WBA/WBO/WBC в супертяжелом весе Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, украинский боксер во второй раз победит "Цыганского короля".

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"Усик снова победит. Я ошибался много раз. Я ставил на победу Фьюри в первом поединке и был не прав. 

Тайсон был на пути к победе, но затем Усик все перевернул с ног на голову и победил его", - приводит слова эксперта Title Sports Network.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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