"Очень умный": Усик признался, считает ли Фьюри дураком

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями от поединка с Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, "Цыганский король" очень умный боксер, несмотря на его поведение.

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"Тайсон - невероятный оппонент. Поединок был очень нелегким, но мы видим только поединок, мы не видим всего айсберга подготовки, 9 месяцев. Пропустил все праздники, все дни рождения детей, рождение Машеньки пропустил, был в лагере, тренировался. Победа есть и слава Богу. То, как было тяжело, это уже в прошлом, то, как сейчас - это сегодня и сейчас, то, что будет - то будет. Это невероятно.

Я не сравниваю их, они все разные, с личным подходом. То, что Тайсон Фьюри ведет себя как он ведет, и люди в большинстве своем думают: "Ну, немного нахал, немножко такой дурак". Но он так делает, чтобы люди так считали. И люди так думают. Я не думаю. Я знаю, что у него все нормально с физическими кондициями, с силой, какую психологическую работу он делает, направленную на оппонента. Это очень умный супертяж", - сказал Усик для NV.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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