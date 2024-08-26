iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри

Украинец отреагировал на слухи, которые есть в социальной сети.
Сегодня, 18:12
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WВО и IBO Александр Усик высказался по поводу второго боя с Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер кратко прокомментировал финансовую ситуацию в реванше.

Читай также: Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

"Я не могу сказать точные цифры. Будет ли распределение гонорара в мою пользу в реванше? Не факт. 

90 миллионов мне, а 60 - Тайсону? Если бы было так, то это было бы классно. У нас каждого личный контракт с Саудовской Аравией. Цифры мы не можем разглашать", - сказал Усик для NV.

Ранее Усик признался, какие бои ему еще интересны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Яшари принес ЛНЗ волевую победу над Карпатами Яшари принес ЛНЗ волевую победу над Карпатами
"Собрать Олимпийский": Усик назвал свою цель в боксе "Собрать Олимпийский": Усик назвал свою цель в боксе
Свитолина добыла победу в первом раунде US Open Свитолина добыла победу в первом раунде US Open
Джонсон - о словах Эдвардса: Я не отвечаю человеку без чемпионского титула Джонсон - о словах Эдвардса: Я не отвечаю человеку без чемпионского титула
Помочь журналистам

Видео

Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина21:01
Яшари принес ЛНЗ волевую победу над Карпатами
Бокс21:00
"Собрать Олимпийский": Усик назвал свою цель в боксе
Теннис20:35
Свитолина добыла победу в первом раунде US Open
НБА20:34
Джонсон - о словах Эдвардса: Я не отвечаю человеку без чемпионского титула
Киберспорт20:20
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi вернулись на первое место
Украина20:06
УПЛ: Левый Берег победил Черноморец, Колос проиграл Вересу, ЛНЗ примет Карпаты
Украина20:03
Верес с минимальным счетом обыграл Колос
Бокс19:55
Усик назвал бойца ММА, с которым мог бы провести поединок
Бокс19:30
Усик признался, кто предлагал ему сменить гражданство
Украина19:30
"Сейчас ни один игрок не играет за тренеров": Коваль подтвердил свою отставку с поста тренера Зари
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK