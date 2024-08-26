Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри

Украинец отреагировал на слухи, которые есть в социальной сети.

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WВО и IBO Александр Усик высказался по поводу второго боя с Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер кратко прокомментировал финансовую ситуацию в реванше.

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"Я не могу сказать точные цифры. Будет ли распределение гонорара в мою пользу в реванше? Не факт.

90 миллионов мне, а 60 - Тайсону? Если бы было так, то это было бы классно. У нас каждого личный контракт с Саудовской Аравией. Цифры мы не можем разглашать", - сказал Усик для NV.

Ранее Усик признался, какие бои ему еще интересны.

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