"Должен использовать по-максимуму": Бывший чемпион подсказал Фьюри, как победить Усика

Британскому боксеру объяснили, что нужно для успешного выступления против украинца.

Бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс высказался о шансах Тайсона Фьюри в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

По его мнению, британский боксер способен победить украинца, если полностью задействует свои габариты.

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"Не думаю, что кто-то сможет перебоксировать Усика. Однако Тайсон может его победить трижды за вечер, если будет придерживаться плана на бой.

Усика легко победить, Тайсону надо использовать свои габариты. Он должен использовать свои преимущества по-максимуму, если он хочет победить этого парня", - цитирует Сондерса talkSPORT.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тимоти Брэдли спрогнозировал победителя реванша Усик - Фьюри.

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