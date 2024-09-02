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"Уже прошел свой пик": Экс-чемпион спрогнозировал безоговорочного победителя реванша Усик - Фьюри

Именитый боксер оценил шансы украинца и британца во втором поединке.
Сегодня, 11:44
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями по поводу реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По его словам, он полностью уверен в еще одной победе украинского боксера.

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"Конечно, Усик победит. Фьюри уже прошел свой пик. Да, Усик старше Фьюри, но разница не в возрасте автомобиля, а в его пробеге.

Усик имел прекрасную карьеру любителя, и сейчас прекрасно выступает на профи-ринге. И он ни разу не был в нокауте, не был в нокдауне. Александр не имел поединков жизни и смерти, которые были у Тайсона с Уайлдером, они забрали много сил у него.

Вы видели, как Тайсон упал пьяный возле бара? Делать это в его возрасте. Усик - украинский воин. Тайсон на пике, который побеждал Уайлдера, смог бы победить украинца, но это было бы трудно", - сказал Фроч в комментарии iFL TV.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Карл Фроч

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