Нельсон назвал боксера, который нокаутирует Усика, Фьюри и Джошуа

Бывший чемпион первого тяжелого веса Джонни Нельсон поделился мнением относительно конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

По словам эксперта, Мартин может нокаутировать таких бойцов, как Александр Усик, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

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"Этого парня можно поставить с кем угодно. В последнем бою его руки были такими свободными. В поединке против Андерсона его стиль напоминал мне Джорджа Формана. Как он разобрал Джареда…

Этот искусственный интеллект уже можно свести с Усиком, Фьюри, Джошуа и Дюбуа, или парнями, которые входят в первую десятку и посстоянно на слуху. Думаю, он всем устроит адский бой, если не нокаутирует", - приводит слова эксперта Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри.

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