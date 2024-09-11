"Скоро увидимся": Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри
Украинский чемпион приступил к подготовке к повторному поединку с британцем.
Бывший абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с экс-чемпионом в дивизионе Тайсоном Фьюри.
О старте подготовки ко второму бою с британцем украинский боксер сообщил посредством соцсетей.
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"Скоро увидимся, Тайсон Фьюри. Мой тренировочный лагерь начался", - написал Усик в Instagram.
Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Усик назвал свою мотивацию в реванше с Фьюри.
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