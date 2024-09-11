Усик назвал свою мотивацию в реванше с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о втором поединке с Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, у него есть мотивация на реванш с британцем.

"У меня невероятная мотивация. Мне часто задают этот вопрос. Что дальше? Да ничего дальше. Мы просто работаем каждый день. Каждый день — новый день.

Меня мотивирует моя команда, моя семья, моя вера в Бога, моя страна, моя жена, дети. То, что возле меня, растет со мной, то, что я люблю — это меня все мотивирует. Я ничего не боюсь, кроме Господа Бога. А боюсь я его — потому что люблю", - сказал Усик в интервью Ready to Fight.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чисора сделал дерзкий прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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