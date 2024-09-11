"Что ты, мой толстый друг?": Усик забавно потроллил Фьюри

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) оставил послание Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Спортсмен во время занятия потроллил британца.

"Что ты там тайцев бьешь? Давай маску надевай и беги. Конечно, таких малых бьешь. Что ты, мой толстый друг? Надеюсь, у тебя все хорошо".

Отметим, что в обращении Усик ссылается на видео, в котором Тайсон Фьюри ударом ногой сбил тайского боксера с ног.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чисора сделал дерзкий прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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