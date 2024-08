"Позаботьтесь о хороших местах": Усик посетит бой Джошуа - Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик собирается посетить бой между обладателем титул IBF Даниэлем Дюбуа, которому достался пояс украинца, и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас.

"Пожалуйста, позаботьтесь о хороших местах для Усика, поскольку мы обязательно будем", - написал Климас в сети X.

Please make sure to keep good seats for Usyk as we coming to this one for sure https://t.co/7kxNMPtAfS