"Позаботьтесь о хороших местах": Усик посетит бой Джошуа - Дюбуа
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик собирается посетить бой между обладателем титул IBF Даниэлем Дюбуа, которому достался пояс украинца, и экс-чемпионом Энтони Джошуа.
Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас.
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"Пожалуйста, позаботьтесь о хороших местах для Усика, поскольку мы обязательно будем", - написал Климас в сети X.
Please make sure to keep good seats for Usyk as we coming to this one for sure https://t.co/7kxNMPtAfS— Egis Klimas (@KlimasBoxing) August 29, 2024
Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Ранее промоутер Дюбуа выразил уверенность в победе над Джошуа.
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