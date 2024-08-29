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"Позаботьтесь о хороших местах": Усик посетит бой Джошуа - Дюбуа

Украинский чемпион вживую понаблюдает за поединком своих бывших битых оппонентов.
Сегодня, 20:05
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик собирается посетить бой между обладателем титул IBF Даниэлем Дюбуа, которому достался пояс украинца, и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

Об этом сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас.

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"Пожалуйста, позаботьтесь о хороших местах для Усика, поскольку мы обязательно будем", - написал Климас в сети X.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер Дюбуа выразил уверенность в победе над Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Даниэль Дюбуа

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