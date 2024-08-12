"Полон решимости": Промоутер Дюбуа выразил уверенность в победе над Джошуа

Представитель боксера не сомневается, что его подопечный удержит чемпионский титул.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от предстоящего боя против Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера уверен, что его клиент одержит победу, показав себя с наилучшей стороны.

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"Встретятся сильнейшие панчеры в мире, два из четырех сильнейших супертяжеловеса. Это будет блестящий бой. Мы знаем, когда дерется Брит против Брита, это всегда конкурентный поединок.

Даниэль недавно коронован, как чемпион мира по версии IBF. Он одержал победу над Хрговичем в великолепном стиле. Это его первая защита, но Даниэль полон решимости заявить о себе", - сказал Уоррен в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Александр Усик сделал прогноз на бой Джошуа - Дюбуа.

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