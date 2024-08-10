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"Победа любым способом": Дюбуа озвучил план на бой с Джошуа

Обладатель титула IBF сделал смелое заявление об поединке с экс-чемпионом.
Сегодня, 14:22
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель пояса IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона соотечественникам Энтони Джошуа.

По его мнению, ему по силам одержать победу в будущем противостоянии.

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"Сейчас пришло время сбросить Джошуа с пьедестала и занять это место. Все зависит от того, что произойдет в поединке, и я сосредоточен на этом. Я действительно готов.

Мне нужно придерживаться своего курса, оставаться положительным и поддерживать хорошую атмосферу в лагере. Вот что мне нужно сделать - разбить Джошуа и одержать победу любым способом", - приводит слова Дюбуа Boxing Scene.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее именитый тренер озвучил, кому достанется победа в бою Джошуа - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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