"Комфортно и нокаутом": Именитый тренер озвучил, кому достанется победа в бою Джошуа - Дюбуа

Бывший тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия высказался о его ближайшем бое с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

По мнению специалиста, его экс-подопечный должен одержать уверенную победу.

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"Думаю, что активности и уверенности Энтони Джошуа, которые он набрал в последних четырех поединках, будет достаточно, чтобы сделать этот бой легким. Я думаю, что Эй Джей победит комфортно и нокаутом", - сказал Гарсия в комментарии Boxing King Media.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что команда Джошуа подозревает Дюбуа в употреблении допинга.

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