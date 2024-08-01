Усик спрогнозировал, кто победит в бою Джошуа - Дюбуа

Украинский чемпион выбрал лучшего в противостоянии своих бывших соперников.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик назвал фаворита боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который стал обладателем титула IBF после того, как от него отказался украинец.

Экс-абсолют дивизиона заявил, что в будущем противостоянии отдает предпочтение Эй Джею.

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"Я думаю, что победит Энтони Джошуа. Я уважаю обоих ребят, но предполагаю победу Энтони", - приводит слова Усика Sky Sports.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Усик назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем.

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