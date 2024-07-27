"Я бы дал 75 против 25": Промоутер Усика назвал фаворита боя Джошуа с Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о бое между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который стал обладателем титула IBF после того, как от него отказался украинец.

По его мнению, фаворитом будущего противостояния является Эй Джей.

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"Энтони Джошуа - фаворит этого боя. Я бы дал ему 75 процентов против 25. И дело не в том, что Дюбуа слабый - мы его видели. Но его умения ограничены. У него ограниченный опыт. Единственным элитным соперником, с которым он дрался, был Александр Усик. Да, он дрался с Джо Джойсом, но это, пожалуй, был его не лучший бой. Впрочем, у Дюбуа есть большое сердце и очень хороший тренер - человек, который знает, как вдохновлять.

Конечно, у Дюбуа есть шансы. Но если говорить с точки зрения теории бокса, у Эй Джея есть преимущество практически во всех аспектах, кроме возраста", - сказал Красюк в комментарии Boxing King Media.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, также промоутер Усика озвучил основную причину отказа от титула IBF.

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