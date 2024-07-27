Названа сумма, за которую Усик согласится на трилогию с Джошуа

Промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о возможном третьем поединке против Энтони Джошуа.

Специалист сообщил, что украинец внов выйдет в ринг с британцем, если получит 200 миллионов долларов.

Читай также: Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, в котором произошло одно изменение

"Джошуа говорил о третьем поединке. Он отличный чемпион, он сильно изменился после двух боев с Усиком. Мы видели, как Джошуа падал и поднимался. Этот бой сложно устроить, потому что сейчас мы на разных уровнях. Перед первым поединком Усик был практически ноунеймом, а Джошуа - огромной звездой в Великобритании. Когда Александр дважды его победил, Джошуа все равно остался большой звездой в Великобритании, несмотря ни на что.

С другой стороны, если мы решим заработать деньги, то, пожалуй, согласимся драться с Эй Джеем за… два миллиарда долларов. Нет, это слишком много. Двести тысячи долларов за секунду - это сколько будет? Ладно, все равно слишком много. Давайте остановимся на 200 миллионах. Эту цифру проще осознать", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, в первом бою Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а во втором - раздельным.

Ранее украинец признался, почему отказался от титула IBF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!