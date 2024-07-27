iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Названа сумма, за которую Усик согласится на трилогию с Джошуа

Промоутер назвал космический ценник.
Сегодня, 10:40
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о возможном третьем поединке против Энтони Джошуа.

Специалист сообщил, что украинец внов выйдет в ринг с британцем, если получит 200 миллионов долларов.

Читай также: Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, в котором произошло одно изменение

"Джошуа говорил о третьем поединке. Он отличный чемпион, он сильно изменился после двух боев с Усиком. Мы видели, как Джошуа падал и поднимался. Этот бой сложно устроить, потому что сейчас мы на разных уровнях. Перед первым поединком Усик был практически ноунеймом, а Джошуа - огромной звездой в Великобритании. Когда Александр дважды его победил, Джошуа все равно остался большой звездой в Великобритании, несмотря ни на что. 

С другой стороны, если мы решим заработать деньги, то, пожалуй, согласимся драться с Эй Джеем за… два миллиарда долларов. Нет, это слишком много. Двести тысячи долларов за секунду - это сколько будет? Ладно, все равно слишком много. Давайте остановимся на 200 миллионах. Эту цифру проще осознать", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, в первом бою Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а во втором - раздельным.

Ранее украинец признался, почему отказался от титула IBF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Промоутер Усика озвучил основную причину отказа от титула IBF Промоутер Усика озвучил основную причину отказа от титула IBF
Грандиозный трансфер: Реал представил Эндрика на полном Сантьяго Бернабеу Грандиозный трансфер: Реал представил Эндрика на полном Сантьяго Бернабеу
Фехтование на Олимпиаде-2024: Харькова и Кривицкая вышли в 1/8 финала Фехтование на Олимпиаде-2024: Харькова и Кривицкая вышли в 1/8 финала
Портер встал на защиту Ломаченко после отказа от боя с Дэвисом Портер встал на защиту Ломаченко после отказа от боя с Дэвисом
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Бокс13:52
Промоутер Усика озвучил основную причину отказа от титула IBF
Европа13:50
Грандиозный трансфер: Реал представил Эндрика на полном Сантьяго Бернабеу
Олимпийские игры13:43
Фехтование на Олимпиаде-2024: Харькова и Кривицкая вышли в 1/8 финала
Бокс13:20
Портер встал на защиту Ломаченко после отказа от боя с Дэвисом
Олимпийские игры13:15
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Кесарь и Письменская стали седьмыми в финале синхрона с 3-метрового трамплина
Олимпийские игры13:12
Стрельба на Олимпиаде-2024: Коростылев и Банькин не прошли в финал
Футбол12:55
Звезда ПСЖ подрабатывает водителем олимпийской сборной
Европа12:52
Довбик отказался общаться с Симеоне
Олимпийские игры12:30
На Олимпийских играх-2024 разыграны первые медали
Европа12:25
Атлетико подпишет действующего чемпиона Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK