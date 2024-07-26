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Усик признался, почему отказался от титула IBF

Украинец хочет конкуренции в дивизионе.
Сегодня, 00:16
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик сообщил, что добровольно отказался от титула IBF.

По словам представителя Украины, он хочет конкурировать с боксерами, а не хранить все титулы у себя.

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"Мы победили. Я абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, у нас были четыре пояса. Да, это политика - я должен защищать свои пояса. У меня не забрали титул, я освободил его. Но для меня очень важно, когда мой спорт и моя весовая категория активны.

Джошуа - отличный боец, Дюбуа тоже. Это замечательный бой за титул IBF. Теперь у меня осталось три пояса. У нас есть реванш с Фьюри. Мы проведем реванш, а затем подумаем, что делать дальше. Для меня это не имеет значения. Это нормально. Я счастлив. Я уже стал абсолютным чемпионом", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее Усик впервые отреагировал на слухи о том, что он применял допинг в бою с Фьюри.

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