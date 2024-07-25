Усик впервые отреагировал на слухи о том, что он применял допинг в бою с Фьюри

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о том, что его обвиняют в употреблении запрещенных препаратов во время боя с Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, он никогда не обращался к допингу, а все обвинения являются глупостями.

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"Люди говорят, что я что-то употребил? Глупые люди. Послушайте, я никогда не употреблял какие-то запрещенные препараты. Я чистый.

Крест - это мой допинг. Моя вера - мой допинг. Иисус - мой допинг. Моя семья, моя команда, моя страна - это мой допинг. Хватит", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее сообщалось, что Усик отправится на Олимпиаду с особым заданием.

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