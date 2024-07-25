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"Эта потеря была бы разрушительной": Усик отправится на Олимпиаду с особым заданием

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса попытается отстоять интересы своего вида спорта.
Сегодня, 07:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA, и WBO Александр Усик отправится на Олимпиаду-2024.

Именитый украинский спортсмен сообщил, что в Париже постарается найти способы, чтобы сохранить бокс в программе Олимпийских игр.

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"Мы едем на Олимпиаду! Я помню свое путешествие туда 12 лет назад, нацелен на золото. Я хорошо помню эмоции - сочетание страха и решительности, стремление к победе. Сейчас я хочу поддержать членов сборной Украины, которые испытывают эти чувства.

Трудно согласиться с тем, что эта Олимпиада может быть последней, на которой пройдут соревнования по боксу. Эта потеря была бы разрушительной для нашего спорта, поскольку в любительском боксе появляются новые таланты. Я считаю, что олимпийское золото - вершина достижений любого спортсмена.

Вот почему моя команда Ready To Fight и я посвящаем время в Париже для поиска способов помощи. Мы стремимся сохранить олимпийский бокс для будущих поколений, гарантируя, что он остается честным, прозрачным и в самом деле олимпийским", - написал Усик в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинских боксеров на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры Александр Усик

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