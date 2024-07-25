"Хватит": Усик признался, что его мама просила завершить карьеру после боя с Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем будущем в боксе.

По словам украинца, его мама просила завершить карьеру после победы над Тайсоном Фьюри.

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"После боя моя мама спросила: "Хватит?" Я сказал, что нет. Она: "Почему? Ты выиграл все". Я ответил: "Да, но у нас есть контракт, реванш". Послушайте, моя мама не понимает английский. Мама, я люблю тебя. Я продолжу боксировать, потому что люблю бокс. У меня есть силы. Это моя жизнь.

Моя жена сказала мне: "Я знаю, что ты никогда не прекратишь боксировать. Ты будешь ходить на соревнования, тренироваться, но не прекратишь боксировать". Я ответил, что знаю, ведь это моя жизнь. Я продолжу боксировать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее в команде Фьюри объяснили, почему Усик проиграет Тайсону в реванше.

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