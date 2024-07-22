В команде Фьюри объяснили, почему Усик проиграет Тайсону в реванше

Спенсер Браун, менеджер Тайсона Фьюри, высказался о втором поединке британца с Александром Усиком.

По словам специалиста, "Цыганский король" не оставил шансов представителю Украины.

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"Будут изменения, но не в руководстве или составе команды. Тайсон обратит внимание на другие вещи во время подготовки.

Учитывая близость первого боя, исход мог быть и другим. Некоторые говорят, что Усик был впереди на три раунда, но есть люди и с другим мнением. Вот почему мы все любим бокс. Я могу вам гарантировать, что Тайсон вернется. Он будет выбрасывать удары, и вы увидите новую, улучшенную версию Фьюри.

Я не знаю насколько можно улучшиться в его возрасте, но давайте поддержим нашего британского парня. Я уверен в его победе, а затем мы сможем обсудить следующий этап", - приводит слова менеджера Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что IBF исключила Тайсона Фьюри из своего рейтинга.

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