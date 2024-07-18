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IBF исключила Тайсона Фьюри из своего рейтинга

"Цыганский король" проведет реванш с Александром Усиком.
Сегодня, 15:00
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) исключила бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) из своего рейтинга. Об этом сообщает talkSPORT.

Организация убрала "Цыганского короля", ведь он проведет бой с Александром Усиком, но на кону не будет пояса IBF. 

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В список вошел Баходыр Жалолов, который оказался на 13 месте.

Отмечается, что Фьюри может получить пояс, если сразится с победителем боя Джошуа - Дюбуа.

Реванш Усика и Фьюри запланирован на 21 декабря.

Ранее Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе.

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