IBF исключила Тайсона Фьюри из своего рейтинга
"Цыганский король" проведет реванш с Александром Усиком.
Международная боксерская федерация (IBF) исключила бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) из своего рейтинга. Об этом сообщает talkSPORT.
Организация убрала "Цыганского короля", ведь он проведет бой с Александром Усиком, но на кону не будет пояса IBF.
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В список вошел Баходыр Жалолов, который оказался на 13 месте.
Отмечается, что Фьюри может получить пояс, если сразится с победителем боя Джошуа - Дюбуа.
Реванш Усика и Фьюри запланирован на 21 декабря.
Ранее Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе.
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