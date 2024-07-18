Энди Руис бросил вызов Усику, Фьюри и Джошуа

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) высказался о своем будущем.

По словам мексиканца, он готов выйти в ринг против лидеров дивизиона - Александра Усика, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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"Я чувствую себя мотивированным и сфокусированым. Я вернусь 3 августа после двух лет отсутствия активности. Сейчас я нашел себя, я вернулся в свою миссию, в которую поставил меня Бог, и я снова готов стать чемпионом мира.

С божьей помощью мы добудем эту победу, и я хочу драться с Усиком. Я хочу драться с Тайсоном Фьюри. Я хочу получить трилогию против Энтони Джошуа. Прямо сейчас так много возможностей. Но нужно снова карабкаться по лестнице. Мне нужно побеждать в боях. Вот почему я мотивирован, голоден и возвращаюсь в миссию, в которой я стану чемпионом мира", - приводит слова боксера ProBox TV.

Свой следующий бой Руис проведет 3 августа против Джаррелла Миллера (26-1-1, 22 КО).

Ранее Энди Руис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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