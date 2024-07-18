iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Энди Руис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Мексиканец сделал неожиданное признание.
Сегодня, 10:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и WBC в его дивизионе Александр Усик победит Тайсона Фьюри в реванше.

По словам мексиканца, украинец окажется сильнее. Более того, Руис изъявил желание провести поединок против Усика.

Читай также: "Нужны лишь мелкие коррективы": Менеджер заявил, что Фьюри не считает противостояние с Усиком сложным

"Дай бог, мы с Усиком подеремся. Я сказал ему в Лас-Вегасе: "Мужик, будет потрясающе, если мы с тобой подеремся". Но ему нужно подраться с Тайсоном Фьюри в декабре.

Я не знаю, кто победит в реванше, но буду болеть за Усика. Я уверен, что он одержит победу", - приводит слова боксера FightHype.com.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, Александр впервые после боя с Фьюри приехал в Украину.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Энди Руис бросил вызов Усику, Фьюри и Джошуа Энди Руис бросил вызов Усику, Фьюри и Джошуа
Роналдиньо и Иньеста представили экпировку Барселоны, выездной комплект Арсенала: новые формы футбольных команд Роналдиньо и Иньеста представили экпировку Барселоны, выездной комплект Арсенала: новые формы футбольных команд
Милота зашкаливает: Роналду показал, как его дочь сказала, что любит его Милота зашкаливает: Роналду показал, как его дочь сказала, что любит его
Украина - чемпион Европейских университетских игр Украина - чемпион Европейских университетских игр
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:22
Энди Руис бросил вызов Усику, Фьюри и Джошуа
Европа12:58
Роналдиньо и Иньеста представили экпировку Барселоны, выездной комплект Арсенала: новые формы футбольных команд
Европа12:44
Милота зашкаливает: Роналду показал, как его дочь сказала, что любит его
Европа12:15
Украина - чемпион Европейских университетских игр
ЧМ-202211:55
Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на одну позицию после провала на Евро-2024
Европа11:35
Украина - Норвегия: онлайн-трансляция матча на Евро-2024 (U-19)
Бокс10:55
Энди Руис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Европа10:30
Тренер Жироны отреагировал на возможный трансфер Довбика
Другие страны10:06
Жена Месси показала, как Лионель наслаждается отдыхом после победы на Копа Америка
Другие страны09:36
В МЛС дебютировал 14-летний футболист
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK