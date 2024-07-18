Энди Руис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и WBC в его дивизионе Александр Усик победит Тайсона Фьюри в реванше.
По словам мексиканца, украинец окажется сильнее. Более того, Руис изъявил желание провести поединок против Усика.
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"Дай бог, мы с Усиком подеремся. Я сказал ему в Лас-Вегасе: "Мужик, будет потрясающе, если мы с тобой подеремся". Но ему нужно подраться с Тайсоном Фьюри в декабре.
Я не знаю, кто победит в реванше, но буду болеть за Усика. Я уверен, что он одержит победу", - приводит слова боксера FightHype.com.
Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Напомним, Александр впервые после боя с Фьюри приехал в Украину.
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