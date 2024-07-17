Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину - получил подарки от военных
Именитый спортсмен показал, как добирался домой.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину.
Жена украинского боксера опубликовала фото по приезду.
Усик сразу после прибытия в Украину получил подарки от военных.
Отметим, что боксер впервые вернулся домой после победы над Тайсоном Фьюри.
Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Ранее Бетербиев поставил точку в вопросе о бое с Усиком.
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