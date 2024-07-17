Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину - получил подарки от военных

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину.

Жена украинского боксера опубликовала фото по приезду.

Усик сразу после прибытия в Украину получил подарки от военных.

Отметим, что боксер впервые вернулся домой после победы над Тайсоном Фьюри.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Бетербиев поставил точку в вопросе о бое с Усиком.

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