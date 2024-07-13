Бетербиев поставил точку в вопросе о бое с Усиком

россиянин назвал причину, по которой поединка с Александром не состоится.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о потенциальном поединке против обладателя титулов WBA, WBO и WBC в хэвивейте Александра Усика.

По словам уроженца россии, он не планирует выходить в ринг с представителем Украины.

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"Болельщики в опросе поставили меня на первое место среди самых опасных соперников для Усика?

Видите, они очень ошибаются в этом. Я на две категории ниже. Как я могу конкурировать с ними? Я не буду даже комментариев давать по этому поводу", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

Ранее был назван потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри.

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