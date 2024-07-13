Бетербиев поставил точку в вопросе о бое с Усиком
Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о потенциальном поединке против обладателя титулов WBA, WBO и WBC в хэвивейте Александра Усика.
По словам уроженца россии, он не планирует выходить в ринг с представителем Украины.
Читай также: Дважды битый Усиком экс-чемпион записал обращение к сборной Англии перед финалом Евро-2024
"Болельщики в опросе поставили меня на первое место среди самых опасных соперников для Усика?
Видите, они очень ошибаются в этом. Я на две категории ниже. Как я могу конкурировать с ними? Я не буду даже комментариев давать по этому поводу", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".
Ранее был назван потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!