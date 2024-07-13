iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бетербиев поставил точку в вопросе о бое с Усиком

россиянин назвал причину, по которой поединка с Александром не состоится.
Сегодня, 15:09
Артур Бетербиев / Getty Images
Артур Бетербиев / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о потенциальном поединке против обладателя титулов WBA, WBO и WBC в хэвивейте Александра Усика.

По словам уроженца россии, он не планирует выходить в ринг с представителем Украины.

Читай также: Дважды битый Усиком экс-чемпион записал обращение к сборной Англии перед финалом Евро-2024

"Болельщики в опросе поставили меня на первое место среди самых опасных соперников для Усика? 

Видите, они очень ошибаются в этом. Я на две категории ниже. Как я могу конкурировать с ними? Я не буду даже комментариев давать по этому поводу", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

Ранее был назван потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экс-форвард Реала: Ямаль- жемчужина мирового футбола Экс-форвард Реала: Ямаль- жемчужина мирового футбола
Бывший тренер Усика назвал причину, почему украинец нокаутировал Дюбуа Бывший тренер Усика назвал причину, почему украинец нокаутировал Дюбуа
Астон Вилла близка к тому, чтобы перехватить трансферную цель Барселоны Астон Вилла близка к тому, чтобы перехватить трансферную цель Барселоны
Экс-тренер сборной Украины будет работать с бывшим тренером Шахтера Экс-тренер сборной Украины будет работать с бывшим тренером Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:26
Экс-форвард Реала: Ямаль- жемчужина мирового футбола
Бокс16:00
Бывший тренер Усика назвал причину, почему украинец нокаутировал Дюбуа
Европа15:45
Астон Вилла близка к тому, чтобы перехватить трансферную цель Барселоны
Европа15:35
Экс-тренер сборной Украины будет работать с бывшим тренером Шахтера
Европа15:18
Польский легионер после расторжения контракта с Динамо вернулся в греческий клуб
Европа15:16
Талантливый воспитанник Манчестер Сити продолжит карьеру в новичке АПЛ
Бокс15:09
Бетербиев поставил точку в вопросе о бое с Усиком
Евро-202415:00
Финалисты в ребусах: кто же был скрыт в загадках?
Европа14:44
"Он хотел уйти": журналист раскрыл планы Довбика
Европа14:38
Наполи подписал защитника сборной Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK