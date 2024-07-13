Дважды битый Усиком экс-чемпион записал обращение к сборной Англии перед финалом Евро-2024

В воскресенье, 14 июля, сборная Англии будет противостоять в финале Евро-2024 Испании, попытавшись впервые в своей истории стать континентальным чемпионом.

Перед поединком бывший чемпион супертяжелого дивизиона и экс-соперник Александра Усика, потерпевший от украинца два поражения и потерявший в противостоянии с ним все титулы, Энтони Джошуа решил обратиться к соотечественникам.

Читай также: Лучший подарок на 17-летие в истории или первый кубок легенды: главные сторилайны финала Евро-2024

Английский боксер записал видео со словами поддержки для "трех львов".

"Вперед, ребята. Мы все поддерживаем вас. У вас есть огромный шанс одержать победу.

Послушайте, я и моя семья полностью поддерживаем вас, у вас есть отличный шанс одержать победу. Вы прошли долгий путь, чтобы даже просто быть на Евро-2024 и представлять нашу страну. Поэтому идите с гордостью, со своей силой, выходите и рычите, как лев", - сказал Джошуа.

Ранее бывший соперник Усика выразил восхищение победой Англии над Нидерландами в полуфинале Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!