Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
"Цыганский король" выделил успехи своего соотечественника.
Бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри предсказал лучшего боксера в дивизионе.
По словам британца, его соотечественник Мозес Итаума будет лидером супертяжелого веса в будущем.
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"Мозес Итаума – будущее супертяжелого веса на все 100%", - приводит слова Тайсона Seconds Out.
Итаума провел 9 боев, которые все выиграл (семь раз нокаутом).
Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не проведет бой.
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