Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе

Бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри предсказал лучшего боксера в дивизионе.

По словам британца, его соотечественник Мозес Итаума будет лидером супертяжелого веса в будущем.

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"Мозес Итаума – будущее супертяжелого веса на все 100%", - приводит слова Тайсона Seconds Out.

Итаума провел 9 боев, которые все выиграл (семь раз нокаутом).

Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не проведет бой.

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