"В Bare Knuckle": Макгрегор обратился к Усику
Ирландец готов устроить поединок для украинца.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к чемпиону WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО).
Ирландский боец отреагировал на слова директора команды украинца Сергея Лапина, который сообщил, что Александр может перейти в бои на голых кулаках.
"Усик в Bare Knuckle!", - написал Макгрегор.
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Напомним, Конор является совладельцем Bare Knuckle.
Реванш Усика и Фьюри запланирован на 21 декабря.
Ранее Баколе раскрыл подробности спарринга с Усиком.
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