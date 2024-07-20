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"В Bare Knuckle": Макгрегор обратился к Усику

Ирландец готов устроить поединок для украинца.
Сегодня, 00:40
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к чемпиону WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО).

Ирландский боец отреагировал на слова директора команды украинца Сергея Лапина, который сообщил, что Александр может перейти в бои на голых кулаках.

"Усик в Bare Knuckle!",  - написал Макгрегор.

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Напомним, Конор является совладельцем Bare Knuckle.

Реванш Усика и Фьюри запланирован на 21 декабря.

Ранее Баколе раскрыл подробности спарринга с Усиком.

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