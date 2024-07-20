"Я его размазал и нокаутировал": Баколе раскрыл подробности спарринга с Усиком

Именитый спортсмен заявил, что победил украинца во время его подготовки к Джошуа.

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе высказался о спарринге с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Александром Усиком.

По словам опытного боксера, он нокаутировал украинца, когда тот готовился к реваншу с Энтони Джошуа.

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"Я не вру. Я не люблю врать. Я всегда говорю правду. Если вы посмотрите видео BOXXER, то все увидите. Я был в прямом эфире Sky Sports. Менеджер Александра Усика подошел ко мне и сказал: "Этот парень завтра станет чемпионом мира", поскольку он знает, кто я. Он был в зале, когда я доставил проблемы Усику.

Усик ко мне ни разу не притронулся, я размазал его и нокаутировал. Я нокаутировал его ударом по корпусу. Меня вывели из ринга и сказали, что ему нужна неделя на восстановление.

Люди говорят мне не рассказывать о спаррингах, но они забывают, что я из Африки. Мне очень трудно продавать билеты, поэтому приходится продавать себя", — сказал Баколе в интервью talkSPORT.

Напомним, Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину.

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