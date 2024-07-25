Усик назвал фаворита боя Дюбуа - Джошуа

Украинец признался, что он плохой прогнозист.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением касательного боя между обладателем титула IBF в его дивизионе Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Представитель Украины считает, что Джошуа является фаворитом титульного поединка.

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"Мой фаворит - Энтони Джошуа. Я плохой прогнозист, но встану на сторону Энтони Джошуа", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября в Лондоне.

Ранее Энди Руис раскритиковал Джошуа после поражений Усику.

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