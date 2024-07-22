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Энди Руис раскритиковал Джошуа после поражений Усику

Мексиканец обесценил победы британца.
Сегодня, 14:50

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился мнением о возвращении Энтони Джошуа после двух поражений от Александра Усика.

По словам мексиканца, у британца были легкие соперники.

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"Джошуа сделал то, что должен был сделать. Мне кажется, что ему давали легких соперников, но, возможно, это то, что требовалось ему, чтобы вернуть уверенность и импульс. 

Это именно то, что нужно сделать мне. Джошуа делает свое дело. Он нашел себя, отыскал мотивацию. Но я верю, что его бой против Дюбуа будет тяжелым", - сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее в команде Фьюри объяснили, почему Усик проиграет Тайсону в реванше.

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