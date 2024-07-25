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Усик признался, сколько раундов он отдал себе в бою с Фьюри

Украинец назвал свою судейскую записку поединка.
Сегодня, 19:40
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик поделился воспоминанием о поединке с Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, он отдал себе семь раундов.

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"Я отдал себе семь раундов. Да, семь", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114).

Ранее украинец впервые отреагировал на слухи о том, что он применял допинг в бою с Фьюри.

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