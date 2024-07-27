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Промоутер Усика озвучил основную причину отказа от титула IBF

Представитель украинца рассказал, почему тот добровольно лишил себя статуса абсолютного чемпиона.
Сегодня, 13:52
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер бывшего абсолютного чемпиона супертяжелого веса, а ныне обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика, рассказал, почему его подопечный отказался от пояса IBF ради реванша с Тайсоном Фьюри.

По его словам, обязательства украинца перед Международной боксерской федерацией были задокументированы и он добровольно оставил титул вакантным, не желая судиться с организацией за сохранение ее пояса.

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"Мы не хотели удерживать титул IBF как можно дольше, у нас не было такой цели. Мало того, у нас была письменная договоренность, согласно которой после первого боя Усик должен был подраться с обязательным претендентом, а в случае реванша с Фьюри - освободить пояс.

После боя с Тайсоном мы связались с IBF и узнали, что они хотят назначить обязательную защиту и тогда Александр отказался от титула, ведь не хотел судебных исков. Ему этого не нужно, он стал абсолютным чемпионом мира", - сказал Красюк в комментарии Boxing King Media.

Ранее сам Усик также рассказал, почему отказался от титула IBF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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