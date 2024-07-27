Промоутер Усика назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа

Промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о возможном поединке Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Специалист считает, что у боксеров равные шансы на успех.

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"Я бы дал 50 на 50. Это два разных стиля. Это вопрос решимости в тот момент, когда они выйдут в ринг. Я имею в виду, кто в эти 47 минут будет лучше здесь и здесь (показывает на голову и сердце, - прим.).

Энтони слишком много думает. Но порой, когда ты слишком много думаешь, то можешь придумать что-то особенное. Мы знаем, что Фьюри не думает и не придерживается дисциплины. Говорят, что дисциплина бьет класс. В этом отношении у Джошуа есть преимущество, потому что он дисциплинирован, а Тайсон - нет. Но у Фьюри выше класс", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее была названа сумма, за которую Усик согласится на трилогию с Джошуа.

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