iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Выиграет более стильно": Чисора сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Бывший соперник украинца и британца назвал фаворита повторного противостояния.
Сегодня, 10:29
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мыслями о реванше между чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По мнению британского боксер, украинец снова должен взять верх над своим соперником.

Читай также: Усик рассказал, украл ли у него рефери нокаут в бою с Фьюри

"Останется ли Фьюри со своей командой? Почему бы и нет? Он "Цыганский король", он делает все, что захочет. Если это сделает его счастливым, то так и будет. Мы смотрим со стороны и рассуждаем: "Ты не можешь говорить, не можешь делать то или это". Лично я верю, что Тайсон знает, что ему нужно делать для себя, и он примет правильное решение.

Я думаю, что Александр победит в реванше. Мне кажется, что в этот раз он выиграет более стильно", - сказал Чисора в комментарии Fight Hub TV.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик признался, сколько раундов он отдал себе в бою с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

Статьи по теме

Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, в котором произошло одно изменение Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, в котором произошло одно изменение
"Да, я поехал в больницу": Усик отреагировал на слухи о переломе челюсти после боя с Фьюри "Да, я поехал в больницу": Усик отреагировал на слухи о переломе челюсти после боя с Фьюри
"Эта потеря была бы разрушительной": Усик отправится на Олимпиаду с особым заданием "Эта потеря была бы разрушительной": Усик отправится на Олимпиаду с особым заданием
"Я достаточно удивлен": Катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом "Я достаточно удивлен": Катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Бокс14:58
"Я достаточно удивлен": Катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом
Европа14:55
Необычная замена: новичок МЮ будет жить в особняке игрока, которого клуб продал
Бокс14:28
Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, в котором произошло одно изменение
Украина13:55
Кубок Украины: определились пары первого предварительного этапа
Украина13:42
Левый Берег – Металлист-1925: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ
Европа12:56
Шевченко оцінив виступ України U-19 на Євро-2024
Бокс12:54
Катмен Ломаченко признался, почему тот передумал завершать карьеру после поражения от Хэйни
Олимпийские игры12:25
Сегодня состоится церемония открытия Олимпиады-2024: онлайн-трансляция
Украина12:05
Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ
Теннис11:50
Костюк стартует на ОИ-2024 матчем проти Путинцевой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK