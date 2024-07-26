"Выиграет более стильно": Чисора сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мыслями о реванше между чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По мнению британского боксер, украинец снова должен взять верх над своим соперником.

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"Останется ли Фьюри со своей командой? Почему бы и нет? Он "Цыганский король", он делает все, что захочет. Если это сделает его счастливым, то так и будет. Мы смотрим со стороны и рассуждаем: "Ты не можешь говорить, не можешь делать то или это". Лично я верю, что Тайсон знает, что ему нужно делать для себя, и он примет правильное решение.

Я думаю, что Александр победит в реванше. Мне кажется, что в этот раз он выиграет более стильно", - сказал Чисора в комментарии Fight Hub TV.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик признался, сколько раундов он отдал себе в бою с Фьюри.

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