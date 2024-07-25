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Усик рассказал, украл ли у него рефери нокаут в бою с Фьюри

Украинец допускает, что мог бы победить досрочно.
Вчера, 20:41
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился воспоминаниями о поединке с Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, он не критикует рефери, который, возможно, не дал досрочно победить "Цыганского короля".

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"В конце этого эпизода, когда я готовил удар слева, рефери оттолкнул меня, типа: "Стоп". Я сказал: "Ладно". Но он начал отсчитывать: "Один, два три". Сейчас для меня это не имеет значения. Я победил. Спасибо Богу. 

Теперь это просто разговоры: рефери - хороший, рефери - плохой. Нет, рефери - это профессионал. Возможно, он помог Тайсону, поскольку тот удар мог бы быть последним и плохим. Все нормально", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее украинец признался, сколько раундов он отдал себе в бою с Фьюри.

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