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Усик назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем

Украинец сошелся в мнении с промоутером.
Сегодня, 07:47
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик поделился мнением по поводу будущего дивизиона.

Украинский боксер выделил 19-летнего британца Мозеса Итауму, который провел 10 боев, которые все выиграл (восемь раз нокаутом).

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"Александр Красюк и Александр Усик сидели и видели Итауму в действии. Оба одновременно сказали, что Итаума – будущее супертяжелого дивизиона", – цитирует Усика промоутер Фрэнк Уоррен.

Ранее Усик спрогнозировал победителя потенциального боя Фьюри - Джошуа.

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