Усик назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик поделился мнением по поводу будущего дивизиона.

Украинский боксер выделил 19-летнего британца Мозеса Итауму, который провел 10 боев, которые все выиграл (восемь раз нокаутом).

"Александр Красюк и Александр Усик сидели и видели Итауму в действии. Оба одновременно сказали, что Итаума – будущее супертяжелого дивизиона", – цитирует Усика промоутер Фрэнк Уоррен.

🥊 USYK SAID ITAUMA IS THE FUTURE!@FrankWarren reveals the HIGH PRAISE Moses Itauma received from @usykaa and @AKrassyuk after his TKO2 win against Mariusz Wach‼️



WHO should Itauma fight NEXT?!💥



📺 POST FIGHT PRESS CONFERENCE! https://t.co/cR7bHwqeM5 pic.twitter.com/ZAYsmJ2lIs