Усик спрогнозировал победителя потенциального боя Фьюри - Джошуа

Украинский чемпион назвал фаворита противостояния своих двух бывших соперников.

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик высказался о возможном бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По мнению украинца, если подобный поединок состоится, то победу в нем одержит Эй Джей.

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"Я думаю, что Энтони победит. Эй Джей", - сказал Усик в комментарии YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее сообщалось, что Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса.

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