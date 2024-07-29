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Усик спрогнозировал победителя потенциального боя Фьюри - Джошуа

Украинский чемпион назвал фаворита противостояния своих двух бывших соперников.
Сегодня, 08:27
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик высказался о возможном бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По мнению украинца, если подобный поединок состоится, то победу в нем одержит Эй Джей.

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"Я думаю, что Энтони победит. Эй Джей", - сказал Усик в комментарии YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее сообщалось, что Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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