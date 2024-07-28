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Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса

Александр верит в возвращение Василия в ринг.
Сегодня, 11:57
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

На днях украинский боксер Василий Ломаченко официально отказался проводить бой против американца Джерсонты Дэвиса. Промоутер Боб Арум заявил, что украинец взял паузу в карьере из-за ситуации в стране.

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Именитый украинский боксер Александр Усик лаконично прокомментировал отказ своего друга, обратившись к Василию:

"Не знаю, как прокомментировать. Я хочу, чтобы Василий снова боксировал и одержал победу", – сказал Усик в комментарии Fight Hub TV.

Ранее катмен Ломаченко признался, почему тот передумал завершать карьеру после поражения от Хэйни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко Александр Усик

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